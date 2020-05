Querini Sampalia: riattivati alcuni servizi al pubblico

La biblioteca della Fondazione Querini Stampalia riattiva alcuni servizi al pubblico da martedì 5 maggio. A partire da domani, infatti, sarà possibile iscriversi alla biblioteca online e, solo su prenotazione, il prestito di libri e la fornitura di documenti in copia digitale. Saranno ammessi al prestito, oltre ai materiali consueti come risultano dal catalogo online, anche volumi di altre sezioni, inclusa la consultazione a scaffale aperto in alcuni limitati casi. Sono esclusi, invece, periodici e opere in più volumi.

Come richiedere il prestito

Tutte le comunicazioni per il prestito vanno inviate all'indirizzo mail biblioteca@querinistampalia.org e le richieste, giunte entro le ore 13.00, verranno rese disponibili dal giorno successivo (il lunedì successivo per le richieste giunte entro le ore 13 del venerdì). Il ritiro dei volumi, come la riconsegna, avverrà dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00, in un momento preferibilmente concordato, in modo da evitare assembramenti.

Per gli iscritti alla biblioteca sarà garantita gratuitamente la fornitura di documenti in copia digitale, da considerare sostitutiva della consultazione in sede, non possibile in questo momento. Particolare attenzione sarà posta alle esigenze di laureandi e ricercatori e per le richieste provenienti da utenti non iscritti in precedenza alla biblioteca e per i materiali rari e antichi il servizio continua con tariffe e modalità consuete.

(La riproduzione delle copie digitali avviene nel rispetto della normativa vigente, inclusi i limiti al numero di pagine - non più del 15% del volume - fatte salve le eccezioni consentite dalle norme).