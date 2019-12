La raccolta fondi della onlus "Bambini del mondo" per una casa d'accoglienza in Kosovo | VIDEO

Tra i principali progetti internazionali sostenuti dalla ONLUS Bambini del Mondo ci sono la casa di accoglienza per bambini sieropositivi a Karungu in Kenia, diretta dal Camilliano padre Emilio Balliana, il progetto adotta una cattedra in Kenya, promosso dalla diocesi di Venezia, e diretto ad Ol Moran da Don Giacomo Basso, la casa famiglia in Kosovo, iniziativa della Caritas Umbria partita nel 1999.

A quest'ultimo progetto, la Onlus dedica la raccolta fondi natalizia, realizzata grazie ad un'iniziativa di Luca Greggio di Rovigo, tecnico della ditta SMS SpA di Napoli, supportato dalla dott.ssa Lucia Ercolano, amministratore delegato di Venezia capitol srl che ha creduto da subito nella bontà dell'iniziativa. Le donazioni- al momento si contano più di 10.000 euro - sono state in parte erogate dalle ditte che stanno realizzando il nuovo Centro Wellness ed Eventi dell'hotel Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, in parte da donazioni spontanee di altre ditte e dalla vendita del poster realizzato su disegno dello stesso Luca Greggio, dedicato a tutti i ragazzi dal titolo Dillo alla luna rossa.