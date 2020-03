Raccolta fondi per aiutare le terapie intensive: l’iniziativa della Fondazione di CentroMarca Banca

Parte il crowdfunding "aiutiamo gli ospedali", promosso dalla Fondazione di CentroMarca Banca di Treviso e Venezia: «Se ognuna delle famiglie venete versasse la cifra di un euro - scrive la Fondazione - in poche ore potremmo raggiungere 2 milioni di euro, quanto basta per l’acquisto di 100 ventilatori polmonari». Un aiuto concreto, insomma, agli operatori sanitari che da giorni senza sosta si stanno prodigando per salvare tante vite umane.

«Ogni singolo cittadino può aiutare la sanità», scrive ancora la Fondazione CMB, che ha deciso di promuovere l'iniziativa attraverso la propria piattaforma. Per contribuire sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma www.cmb4people.org con la possibilità di eseguire un bonifico bancario (esente da commissioni per i clienti CMB) sul conto corrente intestato a: EMERGENZA CORONAVIRUS - codice IBAN: IT 21 P 08749 12001 014000771267

«Tutto quello che verrà raccolto - scrive la Fondazione - andrà immediatamente all’Aulss 2 di Treviso e all’Aulss 3 di Venezia, e contribuirà all'acquisto di quelli che fino a una settimana fa pochi conoscevano l'esistenza: i ventilatori polmonari». Da parte sua, CentroMarca Banca ha stanziato la donazione di 50 mila euro che serviranno per l’acquisto immediato di due apparecchi che andranno alle rispettive aziende sanitarie.