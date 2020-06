Andrea Pennacchi narra il viaggio di Ulisse verso Itaca nel secondo episodio di Omero non piange mai

Andrea Pennacchi, dopo il racconto della guerra di Troia che ha conquistato 50mila spettatori, è pronto a guidare di nuovo il suo pubblico in una nuova avventura, il viaggio di Ulisse verso Itaca. Racconti sull'Odissea è, infatti, il secondo e ultimo episodio dei video dedicati alle opere di Omero in onda da sabato 27 giugno alle ore 20.00 sul canale YouTube del Teatro Stabile del Veneto.

L'originale video racconto prodotto dallo Stabile Veneto, all'interno del palinsesto digitale di Una Stagione sul Sofà, è stato ideato e realizzato dall’attore padovano durante le settimane di lockdown ed è arricchito con le musiche di Giorgio Gobbo e le illustrazioni di Vittorio Bustaffa per la regia di Marco Segato e il format a cura di Teatro Boxer.



Dopo la prima parte dedicata all'Iliade, costola di Eroi, spettacolo nato molti anni fa, con la regia di Mirko Artuso, finalista al Premio off 2011 del Teatro Stabile del Veneto, è la volta dell‘Odissea con una nuova narrazione che muove i primi passi via web nella speranza di camminare su di un palco. Pennacchi ripercorre le avventure di Ulisse, intimorito e umile di fronte alla bellezza, restando fedele al racconto originario del primo grande narratore della storia, pur inserendo qualche spunto personale, per permettere a ognuno di riempire gli spazi della storia con le immagini della propria esperienza e della fantasia.