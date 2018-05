66. raduno dei Bersaglieri: in campo i Paesi della Guerra, ma la battaglia è a colpi di fanfara

La giornata è iniziata sabato con la messa in Duomo in onore ai Caduti, ed è proseguita con la deposizione di corone di fiori ai piedi dei monumenti. Nel pomeriggio, allo stadio Zanutto, che ha registrato il tutto esaurito per l'occasione, è iniziato il Military Tattoo, intervallato dal saggio ginnico militare. Dalle 21 i concerti e le sfilate in centro a San Donà, a Musile e sul Piave, con uno spettacolo e la musica a chiudere la prima giornata del raduno.