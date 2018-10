Rampe provvisorie aperte martedì in fondamenta delle Zattere

Martedì sono state aperte al passaggio pubblico le rampe provvisorie lungo fondamenta delle Zattere a Venezia.

Le altre strutture

Sono in fase di completamento le rampe sul ponte Ca' Balà. Domani, mercoledì 10 ottobre, invece, si procederà all'apertura delle strutture sul ponte della Salute. Prossimamente si provvederà, in accordo con gli uffici comunali e con la Soprintendenza, al posizionamento dei cartelli che ricordano il divieto di utilizzo e attraversamento, come disposto da ordinanza comunale, per carichi complessivi superiori ai 300 chili.