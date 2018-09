Usura delle rampe sui ponti: vietato il transito a carretti con carico sopra i 300 chili

Le rampe provvisorie sui alcuni ponti, poste per agevolare la mobilità delle persone disabili, da oggi non saranno più sottoposte ai carichi eccessivi dei trasportatori economici. Un'ordinanza del Comune vieta di transitarvi con pesi sopra i 300 chili. I ponti interessati dal divieto sono: ponte Longo, ponte della Calcina, ponte dei Incurabili, ponte Ca’ Balà, ponte della Salute, ponte del Vin, ponte della Pietà, ponte del Sepolcro, ponte della Ca’ di Dio, ponte de l’Arsenale, ponte della Veneta Marina.

Danni

La misura, spiega l'assessorato ai Lavori Pubblici, si è resa necessaria dopo diverse segnalazioni giunte al Comune di danni e problemi alle strutture stesse, evidenziati anche attraverso ripetuti sopralluoghi effettuati con la società incaricata insieme a Insula. «Si è constatato che i carretti e altri veicoli da trasporto merci, se particolarmente carichi, possono causare deformazioni permanenti alle strutture provvisorie in lamiera - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - con conseguente usura eccessiva e possibili danni anche alla copertura della pavimentazione, realizzata in moquette sintetica". L'assessorato sottolinea che le rampe provvisorie sono dimensionate, come da normativa vigente, per sostenere un carico accidentale distribuito fino a 500 chilogrammi per metro quadro e un carico concentrato fino a 300 chili.

Utenza

"Le rampe sono state progettate per superare le barriere architettoniche costituite da tutti i ponti lungo i percorsi da San Basilio alla Salute, e da Piazza San Marco ai Giardini della Biennale, nel rispetto delle norme in materia di accessibilità, seguendo i principi dell'Universal Design - continua l'assessore Zaccariotto - quindi non sono riservate né riservabili ai soli portatori di disabilità motorie su sedie a ruote, ma hanno l'obiettivo di agevolare complessivamente l'accessibilità ai ponti da parte di tutta l'utenza pedonale. Purtroppo - continua Zaccariotto - dal momento che il trasporto di carretti con carichi eccessivi è diventata un’abitudine da parte di operatori e trasportatori economici, l’amministrazione comunale, per garantire la sicurezza delle strutture metalliche ed eliminare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, evitando l’aumentare improponibile dei costi di manutenzione, ha dovuto emettere l'ordinanza di divieto di transito». Per agevolare il rispetto dell'ordinanza, sarà installata in prossimità di ogni rampa un'idonea segnaletica.