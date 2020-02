Rassegna cinematografica alla fattoria sociale Casa di Anna a cura di Ginko Film

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Cosa accomuna un buon documentario ad un buon cibo? E cosa vuol dire trovarsi in un contesto unico come Casa di Anna per vedere un film e discutere su temi attuali come sostenibilità, ambiente, lavoro, migrazioni? Parte da queste domande e dalla consapevolezza di voler fare la differenza, la seconda edizione degli Itinerari culturali di Casa di Anna dedicati al cinema, una rassegna curata dalla giovane casa di produzione Ginko Film. Tre serate speciali a partire dal 24 gennaio per far conoscere tre documentari dai temi importanti e attuali sui diritti umani e sull’ambiente, in un contesto insolito: Casa di Anna a Zelarino, azienda agricola, fattoria sociale, luogo di condivisione e incontro immerso nella campagna. “Ogni proiezione – spiegano gli organizzatori - sarà accompagnata da degustazioni di cibi biologici e prodotti realizzati a Casa di Anna”. Il programma della serata avrà inizio alle 19.30 con la degustazione e prosegue con la proiezione del documentario.

Si parte il 24 gennaio con il film Antropocene – L’epoca umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier, un documentario su come l'uomo abbia cambiato la natura. Un viaggio in sei continenti, narrato dalla voce di Alicia Vikander, per accostare i diversi modi nei quali l'uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra come mai prima, più di quanto facciano i fenomeni naturali.

Si prosegue il 21 febbraio con Eldorado di Markus Imhoof, un documentario sulla vita dei rifugiati e dei migranti tra ricordi del passato, quando erano gli italiani a non essere voluti, e il presente.

La rassegna si concluderà il 20 marzo con The harvest di Andrea Paco Mariani, un docu-musical che denuncia il caporalato nell’Agro Pontino.

CINEMA, AMBIENTE MIGRAZIONI ITINERARI CULTURALI CASA DI ANNA 29 gennaio – 21 febbraio – 20 marzo 2020 un progetto di Casa di Anna a cura di Ginko Film Programma serate: Ore 19.30 degustazione di cibi e vini biologici Ore 20.00 presentazione del film Ore 20.30 proiezione Ore 22.00 conclusione con il dessert L’ingresso alle serate è di 15 euro su prenotazione. Tutte le info su info@casadianna.net — Calendario: 24/01/2020 Antropocene – L’epoca umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencie Canada, 2018, durata 87 minuti 21/02/2020 Eldorado di Markus Imhoof Germania 2018, durata 92 minuti 20/03/2020 The Harvest di Andrea Paco Mariani Italia, 2017, durata 73 minuti — Info info@casadianna.net