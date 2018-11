Ferrovie, recinzioni fonoisolanti a Portogruaro: meno rumori e più sicurezza

In arrivo le recinzioni fonoisolanti per il cantiere delle ferrovie a Portogruaro. Saranno installate nel tratto tra via Nobile e via Volpare per un totale di 330 metri lineari e 2,50 metri di altezza. Tali dispositivi, oltre ad eliminare definitivamente il problema degli attraversamenti indebiti della sede ferroviaria, avranno caratteristiche tali da abbattere il rumore provocato dal cantiere fino a 45 decibel.

Rumore e attraversamenti

Venerdì scorso si è svolto un incontro al Municipio di Portogruaro tra il sindaco Maria Teresa Senatore e i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato. I lavori prenderanno avvio nel mese di gennaio 2019 e si concluderanno a marzo 2019. «Questo intervento - dice il sindaco Senatore - consentirà ai cittadini residenti nelle vie adiacenti al cantiere di avere un minore impatto acustico, relativo al cantiere, nella loro quotidianità».