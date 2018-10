Completato il recupero del leoncino di San Marco imbrattato

Sono stati completati venerdì mattina i lavori cominciati nel pomeriggio di giovedì per ripristinare il leoncino di Piazza San Marco imbrattato sabato con vernice rossa da alcuni studenti fuorisede dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia. A mettere a disposizione i prodotti per il recupero della scultura, realizzata nel 1722 da Giovanni Bonazza in marmo rosso di Cottanello, è stata la San Marco Group, azienda di Marcon che opera nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia.

Gli interventi precedenti

Il gruppo è da sempre attento alla conservazione di opere artistiche e architettoniche e ha supportato importanti restauri nel territorio quali, ad esempio, l’organo della basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, la Scala Massari nel complesso degli Artigianelli, la Cappella Zen nella Basilica di San Marco, la chiesa della Madonna del Rosario a Marghera e il recupero delle Colonne Napoleoniche, dei Pennoni e delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco.