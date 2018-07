È il giorno del Redentore. Grande folla, inaugurato il ponte votivo: si attendono i fuochi

Notte di spettacolo, notte di grandi feste e di numeri da record. A Venezia per la serata del Redentore ci saranno centomila persone e la macchina organizzativa del Comune è al lavoro per gestire questa mole di presenze. Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati assieme al sindaco, Luigi Brugnaro, e al patriarca, Francesco Moraglia, ha tagliato verso le 19 il nastro inaugurando ufficialmente il Ponte Votivo del Redentore 2018.

La polizia di Stato si prepara al Redentore

Accantonati provvisoriamente i varchi su Lista di Spagna e ponte della Costituzione, sono invece confermate le misure per garantire il numero chiuso nelle aree più ambite per assistere ai fuochi: zona San Marco (limite di 45mila presenze), Zattere (7mila), Giudecca (22mila). Focus ovviamente sulla sicurezza, con controlli ai varchi di ingresso e un gran dispiegamento di agenti di polizia municipale, forze dell'ordine e steward. Nel piano per la gestione dei flussi sono state individuate le vie di fuga e i corridoi di emergenza, sempre con l'assistenza di apposito personale.

Il programma

Taglio del nastro al ponte votivo dal lato delle Zattere, alla presenza delle massime autorità. La struttura, in legno e acciaio, è lunga 333,7 metri e sorretta da 34 barche. Il momento più atteso è ovviamente quello dello spettacolo pirotecnico, che si svolge nel Bacino di San Marco a partire dalle 23, e che viene osservato con il naso all'insù da decine di migliaia di spettatori assiepati sulle rive o a bordo delle barche. Lo show di quest'anno ha come tema le quattro stagioni con le loro sfumature di colore. Facile prevedere il tutto esaurito per i parcheggi di piazzale Roma nel tardo pomeriggio, mentre Actv e Trenitalia hanno messo a disposizione corse in più per far fronte al grande afflusso di gente.