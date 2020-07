Redentore, le regole e le informazioni per la circolazione pedonale e le barche

In occasione della Festa del Redentore, che si svolgerà sabato 18 luglio, sono state emesse alcune ordinanze per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Il comando della polizia locale ha regolato l'organizzazione delle tradizionali tavolate all'aperto, nel rispetto del distanziamento sociale e con l'invito a privilegiare l’utilizzo di stoviglie durevoli o biodegradabili, così da ridurre l'impronta ambientale e rispettare gli impegni che il Comune di Venezia ha assunto aderendo alla campagna "Plastic free challenge”.

Circolazione pedonale

La disposizione tutela anche la circolazione pedonale, prevedendo la possibilità di dirottare il traffico pedonale e organizzarlo con l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti e inibendo l’accesso nelle zone dove la presenza e il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica utilità.

Ormeggi e barche

Inoltre è concesso l'ormeggio lungo le rive pubbliche in Canal Grande - sempre garantendo il distanziamento tra i natanti, la distanza a bordo e la sicurezza della navigazione - per assistere ai quattro “freschi notturni" che partiranno dalla stazione ferroviaria, toccando Punta della Dogana fino a raggiungere la zona della Giudecca. Qui l'ordinanza integrale

La viabilità acquea in Canal Grande è invece regolata dall'ordinanza emessa dal Settore Mobilità e Trasporti della Direzione comunale Servizi al cittadino e imprese. Il transito è consentito eccezionalmente a barche fino a 11 metri, ma rimane vietato per kayak, tavole a remi e vela, pedalò, canotti, ecc., mentre l'ormeggio lungo le rive sarà limitato alla durata degli spettacoli. Qui l'ordinanza integrale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La capitaneria di porto ha disposto infine che, in particolare in Bacino San Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca, la massima velocità consentita alle imbarcazioni, ad eccezione dei mezzi delle forze dell'ordine e di pronto soccorso, è ridotta a sette chilometri orari. E' inoltre vietato collegare tra loro barche, sia in fase di ormeggio che durante la manifestazione e le persone a bordo delle imbarcazioni dovranno mantenere il distanziamento sociale. Qui l'ordinanza integrale