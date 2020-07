Niente fuochi al Redentore: l'annuncio del sindaco | VIDEO

Salta lo spettacolo pirotecnico, l'attrazione principale della festa del Redentore che ogni anno, a Venezia, viene osservato da decine di migliaia di persone: è stato deciso dall'amministrazione comunale per evitare grandi assembramenti che rischiano di favorire la diffusione del coronavirus.

«Purtroppo sono costretto a dirvi che annulliamo i fuochi d'artificio per il Redentore - ha detto stamattina il sindaco Luigi Brugnaro - Non riusciamo a farli. Ci abbiamo provato fino in fondo, avevamo approntato un dispositivo di prenotazione per le barche, avremmo voluto omaggiare i sanitari. Ma dopo l'ultima ordinanza del presidente Zaia, che prende atto dell'inizio di qualche piccolo focolaio in Veneto e del coefficiente di contagio che si è leggermente modificato, non possiamo mettere tutto a repentaglio: abbiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini. Avremmo voluto dare un segnale al mondo, ma sarebbe irresponsabile».

Ponte votivo e sfilata di barche

L'evento comunque si svolgerà, senza spettacolo pirotecnico. Il sindaco ha anticipato: «Sarà un Redentore diverso: abbiamo immaginato quattro barche che solcheranno il canal Grande fino al Bacino di San Marco, costeggiando il ponte votivo. Saranno distanziate, con musiche diverse. Poi una serie di altre attività, come musiche nei plateatici. Una novità: abbiamo aggiunto in via sperimentale una linea ferry dagli Alberoni fino al Tronchetto, che può essere utilizzata anche da chi va in bici, sia il sabato che la domenica».