Ponte del Ghetto, metallo corroso e situazione statica critica: al via cantierizzazione

Inizia lunedì la cantierizzazione del ponte del Ghetto, con un impegno economico pari a 350 mila euro. Il manufatto rientra nella programmazione 2018 degli interventi straordinari, ma dai rilievi effettuati è emersa una situazione statica critica, per la presenza di fenomeni corrosivi del metallo, che ha indotto l'Amministrazione comunale ad anticipare alcune opere.

Il progetto

Le criticità sono sorte soprattutto in relazione ai parapetti e a uno dei 4 appoggi del ponte. «Interventi prioritari - ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto - sia per recuperare una manutenzione trascurata nei corso degli anni, sia per rispondere all'ambizioso progetto di 'Venezia Città Accessibile' ». Il progetto prevede la realizzazione di alcune travi di sostegno e una passerella provvisoria, che garantirà il collegamento tra la fondamenta degli Ormesini con il campo del Ghetto Novo.

Transito interdetto

I lavori di realizzazione della passerella inizieranno lunedì e proseguiranno per circa 3 settimane, compatibilmente con le condizioni meteo. Il transito, sia acqueo che pedonale, sarà interdetto dall'avvio dei lavori fino al completamento delle opere. L’accesso al campo del Ghetto Novo sarà sempre garantito e la viabilità pedonale sarà deviata su ponte degli Ormesini, calle degli Ormesini, calle del Porton e calle Farnese.