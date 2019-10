Rete biblioteche di Venezia: presentato il nuovo programma delle attività culturali

Sono 250 gli eventi in programma da oggi a fine anno per la rete biblioteche di Venezia tra laboratori, conferenze, mostre, letture animate ed esperienze didattiche. Il programma completo di attività rivolte a un pubblico di tutte le età è stato presentato questa mattina alla Vez di Mestre alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini e il dirigente del settore cultura, Michele Casarin.

«Non è facile – ha sottolineato Venturini – proporre ogni anno di iniziative nuove e nel contempo di grande spessore ma devo dire che ogni volta, grazie al grande lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale per ampliare le sedi bibliotecarie, dando nel contempo all'attività una regia unica, oltre che ovviamente alla professionalità degli operatori, l'obiettivo viene raggiunto.Non solo tanti eventi, ma spalmati sul territorio, e rivolti al pubblico di ogni età. Con un particolare riguardo ai più giovani: non a caso ben 131 dei 250 appuntamenti sono rivolti ai bambini e ai ragazzi, oltre che alle loro famiglie».

Tra i fiori all'occhiello di questi appuntamenti, quello con la “Settimana della scienza”, in programma dal 21 al 25 ottobre (con una serie di laboratori per le scuole che hanno l'obiettivo di far avvicinare i ragazzi alle discipline scientifiche). Oltre a questo anche gli eventi “Da Leonardo alla luna” (dal 19 al 27 ottobre) e “Sulle ali di Leonardo” per il 500° anno dalla morte di Leonardo Da Vinci. Per gli studenti delle superiori, in collaborazione con le loro scuole, viene invece promosso il ciclo di incontri “Frequenze – Incursioni tra nuove scritture” e i laboratori didattici “Frequenze Vez – Giovani protagonisti”. Per quanto riguarda invece gli over 65 segnaliamo il progetto "La bell'età" con incontri tematici sulla salute, l'uso dei tablet, attività per il potenziamento della memoria e molto altro con percorsi diffusi tra terraferma, centro storico e isole.

Torna, quest'anno, anche la rassegna "Biblioteca prima del teatro”, che vede ospiti gli attori impegnati al Toniolo e una novità assoluta: i “Matinée musicali” alla Biblioteca Vez, in programma la domenica mattina, con 9 appuntamenti.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale.