Asili nido e spazi cuccioli del Comune di Venezia: «Le rette non saranno aumentate»

Asili nidi e spazi cuccioli, anche per il 2018/2019 la Giunta comunale ha deliberato di non aumentare le rette, mantenendo le tariffe dello scorso anno: 462,50 e 231,25 euro. La frequenza part time dei nido, comprensiva di pasto, si attesterà sui 308,35 euro. A questo, si aggiunge anche la conferma dei parametri per le tariffe agevolate con attestazione Isee e l'esenzione totale per i bambini con disabilità certificata.

«Segnale di vicinanza alle famiglie»

«È da quando si è insediata questa amministrazione - ha commentato l'assessore alle Politiche educative Paolo Romor - che non vengono aumentate le rette per la frequenza degli asili nido del Comune di Venezia. Con la delibera approvata oggi abbiamo voluto continuare su questa strada e, oltre a semplificare la vita al cittadino, unificando in un unico testo tutte le regole prima contenute in fonti diverse, abbiamo voluto dare un chiaro segnale di vicinanza a tutte quelle famiglie che utilizzano questo importante servizio. Un impegno che ci siamo presi e che stiamo cercando di portare avanti con l’aiuto di tante educatrici, ausiliarie, personale di cucina che fanno dei nostri nidi un fiore all’occhiello della Città».