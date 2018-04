Revocato lo sciopero dei bigliettai Vela, Sgb: "Senza soluzioni, pronti a riprendere la lotta"

Alla fine i lavoratori hanno desistito, ma il Sindacato Generale di Base si è detto pronto a continuare nella lotta. Dopo il precettamento dello sciopero dei dipendenti Vela del 28 e del 29 aprile, anche l'azione di protesta prevista per il 30 aprile e l'1 maggio si è spenta sul nascere dopo un incontro in prefettura, lunedì mattina, tra il delegato del prefetto, rappresentanti Avm e sindacato.

Nuovo incontro a metà maggio

Alla fine della trattazione sulle problematiche rivendicate dai lavoratori, l'azienda si è dichiarata disponibile a ricevere segnalazioni importanti per i lavoratori anche di carattere generale con l'impegno di dare risposte e incontrarsi nuovamente in prefettura il prossimo 17 maggio per trovare una possibile soluzione a tutte le criticità riscontrate. "Sarà cura di Sgb - spiega in nota Giampietro Antonini di Sgb - scendere dalle rivendicazioni dello sciopero a proposte concrete per trovare soluzioni possibilmente soddisfacenti sia per l'azienda ma sopratutto per i lavoratori".

Pronti a riprendere la lotta

Il tavolo di confronto continuerà il 17 maggio, "quindi - ha continuato Antonini - Sgb è intenzionata a sospendere lo sciopero, riservandosi però, in assenza di soluzioni soddisfacenti, di riprendere le iniziative di lotta".

Le ragioni dello sciopero

Le motivazioni della protesta, ovviamente le medesime. Il sindacato Sgb denuncia problemi relativi alle casse conta denaro e ai tempi di chiusura turno, sottolinea le postazioni di lavoro inadeguate e gli strumenti obsoleti, muovendo critiche anche alle ferie solo occasionali e ai mancati adeguamenti economici. Un ventaglio di problematiche sulle quali, secondo il sindacato generale di base, l'azienda avrebbe manifestato l'indisponibilità a trattare.