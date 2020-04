La Reyer consegna le mascherine del Comune di Venezia ai residenti: Tonut in prima fila

Lunedì pomeriggio un gruppo di venti giovani, tra cui ragazze e ragazze dello staff del Taliercio, membri dello staff Reyer e tifosi orogranata, ha partecipato volontariamente alla consegna delle mascherine protettive acquistate dal Comune di Venezia.

Voluta dal sindaco

Insieme al gruppo orogranata, che ha consegnato le mascherine in centro a Mestre, c’era anche Stefano Tonut, sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà. Le mascherine chirurgiche sono state consegnate nelle cassette della posta delle abitazioni e la distribuzione proseguirà nei prossimi giorni a tutti i nuclei familiari dei residenti del Comune di Venezia. 600.000 mascherine saranno dunque distribuite a tutti i residenti del Comune per questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Luigi Brugnaro.