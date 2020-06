Si torna a frequentare le aule studio

Si torna frequentare le aule studio delle biblioteche, da lunedì 15 giugno. Riaprono con postazioni limitate, nel rispetto delle normative, quella della biblioteca Hugo Pratt del Lido, quella alla biblioteca pedagogica Bettini di via Dante, a Mestre, e quella del centro civico del parco Bissuola.

In ogni biblioteca ci saranno 22 postazioni studio (per un totale di 66), in ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti, tutte numerate, con il distanziamento di almeno un metro. All'ingresso in biblioteca l’utente, che riceverà un numero corrispondente al posto assegnato, è tenuto al rilevamento della temperatura, a firmare un’autocertificazione relativa al suo stato di salute, a igienizzare le mani con il gel messo a disposizione e a indossare la mascherina. Si possono consultare le pagine web della rete biblioteche Venezia per maggiori informazioni sulle modalità di accesso.

«Dopo il successo della sperimentazione dell'apertura al pubblico nella biblioteca di Forte Marghera, abbiamo deciso di procedere con altre strutture per rispondere, almeno in parte, alle esigenze dei tanti cittadini che ci chiedevano con insistenza un ritorno alla normalità - commenta l'assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini - Un grande sforzo organizzativo che richiederà collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti».