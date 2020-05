L'hotel Excelsior al lavoro per riaprire il 1° agosto. Capanne attive dal 27 giugno

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort sta finalizzando il suo piano di riapertura per la stagione estiva 2020 e punta ad aprire dal primo giorno di agosto: la struttura ha comunicato che il team «sta lavorando per garantire un’apertura in sicurezza per il personale e gli ospiti», considerando che si trova ad affrontare «una situazione complicata e senza precedenti».

Per rendere operativa l'accoglienza nell'edificio (uno dei simboli del Lido e dell'architettura veneziana di inizio del Novecento) è necessario, infatti, mettere a punto una serie di aspetti logistici, nel rispetto delle linee guida e dei vincoli governativi: «La sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti, dei nostri ospiti e della comunità locale in questo momento sono le nostre priorità - dice la proprietà - e desideriamo garantire il rispetto delle dovute precauzioni per qualsiasi piano di apertura».

Nel frattempo, scrive ancora l'Excelsior, «stiamo pianificando prima l’apertura delle spiagge e delle capanne per sabato 27 giugno». Il team e la direzione dell’hotel «sono vicini a Venezia e al Lido, contribuendo insieme alla comunità alla ripresa e al superamento di questa terribile pandemia. Stiamo lavorando - concludono - per fornire quanto prima maggiori dettagli sulla riapertura ai nostri dipendenti, ai clienti e alla comunità locale».