Riapre il mercato ortofrutticolo di Portogruaro

Riapre mercoledì 13 maggio il mercato ortofrutticolo a chilometro zero di Portogruaro. L'amministrazione comunale, infatti, anche su richiesta delle associazioni di categoria, ha deciso di far tornare gli agricoltori locali a vendere i propri prodotti ogni mercoledì in piazza della Repubblica. Per accedere all'area, come previsto dalle disposizioni governative e regionali, sarà necessario munirsi di mascherina protettiva e guanti e osservare la distanza minima interpersonale di un metro. La polizia locale garantirà il servizio di sorveglianza e vigilanza.

«Consumare prodotti a chilometro zero significa aiutare le aziende del nostro territorio e sappiamo quanto sia importante in questo momento - ricorda il Sindaco Maria Teresa Senatore - Capiamo la difficoltà per molti di utilizzare mascherine e guanti con il caldo e la bella stagione, ma è un sacrificio necessario per il bene di tutti. Ringrazio la Polizia Locale, i volontari della Pro Loco, i giovani della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo e della Protezione Civile che rendono possibile lo svolgimento dei mercati in sicurezza, consentendo a tutti i cittadini di prendere parte a una tradizione molto sentita».