Riapre al pubblico la mostra "Il Novecento" a Palazzo Franchetti

Palazzo Franchetti riapre al pubblico domenica 10 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, ma solo su appuntamento. L'ingresso alla mostra "Il Nocevento" è gratuito e su prenotazione e prevede la formula della visita guidata al prezzo di 7 euro a persona.

Come prenotare l'ingresso

Per la prenotazione, si prega di contattarci al numero +39 333 1012415 oppure tramite l'indirizzo email: tickets@acp-palazzofranchetti.com indicando i giorni e gli orari di preferenza. Si verrà ricontattati con la conferma di tutti i dettagli per l'accesso alle esposizioni. Il numero massimo di visitatori negli spazi museali è di 10 persone contemporaneamente e negli spazi del museo è obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mostra

Dalla Metafisica di Giorgio de Chirico all'originale percorso di Giorgio Morandi, dal futurismo di Giacomo Balla al Surrealismo di René Magritte, dalla Bauhaus di Paul Klee alla New York di Franz Kline, dai colori di Joan Mirò alla materica arte di Leoncillo: la mostra riporta in vita i protagonisti del secolo scorso attraverso una serie di opere interpretate dalle loro stesse parole. Un'occasione per interrrogarsi sul futuro dell'arte stessa e sulle grandi collezioni private di oggi. Il percorso della mostra si conclude all'interno con la grande rivoluzione degli anni '60 e la sala dedicata ad Andy Warhol che realizza la profezia enunciata da Giorgio de Chirico, dichiarando come: «tutti i quadri debbano avere le stesse dimensioni e gli stessi colori, in modo che siano intercambiabili, e nessuno pensi di avere un quadro migliore o peggiore. E se uno è un capolavoro, lo sono tutti. E poi anche se il soggetto è diverso si dipinge sempre lo stesso quadro».

A chiusura del percorso artistico della mostra, nel giardino con affaccio sul Canal Grande, vegliano su Palazzo Franchetti i totem di Roberto Sebastian Matta, guardiani di un futuro che è già oggi.