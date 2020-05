Riaprono gli orti sociali del territorio comunale

Tornano ad aprire gli orti sociali del territorio comunale. Ad annunciarlo, l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini che si è recato questa mattina in sopralluogo agli orti sociali del rione Pertini, in via Flaminia, e di Campalto, in via Chiarin.

Da oggi, infatti, tutti gli orti urbani del territorio comunale, in laguna e in terraferma, sono stati riaperti e all’ingresso sono state affisse le norme da rispettare per la loro fruizione, come l’obbligo di indossare guanti e mascherina e il distanziamento sociale di due metri. È inoltre vietato scambiasi le attrezzature e gli strumenti di lavoro e non sarà possibile usufruire delle strutture comuni e dei servizi igienici, che rimarranno per ora chiusi.