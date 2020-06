Domenica 7 giugno alle 11.00 riapre al pubblico la Scuola Grande di San Rocco in concomitanza della messa celebrata nella sala Capitolare in onore del patrono secondario di Venezia. Un segnale di reazione per un’istituzione centrale nella vita culturale e spirituale della città, che apre le porte gratuitamente per l’intera giornata di domenica con visite guidate organizzate.

Orari di apertura e norme di sicurezza

L’apertura sarà dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 17.30 con chiusura di mercoledì per tutto il mese di giugno. Obbligatori l'uso della mascherina e l’osservanza della distanza di sicurezza. Attraverso il contributo del personale e l'opportuna segnaletica saranno fornite tutte le informazioni necessarie al rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19.

Ripresa l'attività di restaruo

Nonostante le difficoltà del periodo, la Scuola procede nell’attività di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio artistico. Con la collaborazione dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali sono iniziati in questi giorni i restauri dei dipinti murali della cupola del presbiterio della Chiesa di San Rocco, realizzati da Giuseppe Angeli, tra il 1764 e il 1767. I dipinti, che raffigurano Dio Padre circondato da una gloria di angeli, soggetti dell’Antico e del Nuovo Testamento, gli Evangelisti e i Dottori della Chiesa, riprendono nei temi l’originaria decorazione affrescata dal Pordenone e irrimediabilmente perduta. Si tratta di un recupero fondamentale nel percorso di valorizzazione dell’edificio sacro.