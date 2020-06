Riaprono le visite al Teatro La Fenice ed è boom di prenotazioni

Tutte esaurite le prenotazioni per la riapertura delle visite gratuite del Teatro La Fenice in occasione della Festa della Repubblica. Durante la giornata del 2 giugno, infatti, sono stati centinaia i visitatori del teatro veneziano, contingentati in diversi turni di accesso e in rigorosa sicurezza. «Siamo molto felici di questa riapertura per la Fenice e per Venezia» sottolinea il sovrintendente Fortunato Ortombina soddisfatto per l'entusiasmo del pubblico nel tornare a visitare le sale dello storico teatro veneziano.

Biglietti a prezzo ridotto

Fino a fine mese si potrà accedere alle visite al teatro con un biglietto a costo ridotto, sempre con prenotazione obbligatoria consultando il sito di Fest per conoscere le modalità.