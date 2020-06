Riparte la programmazione del cinema Rossini di Venezia

Da giovedì 25 giugno, dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid, riapre il cinema Rossini di Venezia, con programmazioni diverse in tutte e tre le sale. Nelle prossime settimane saranno proiettati i nuovi film più attesi: Tenet, Onward, Mulan e Wonder Woman 1984, solo per citarne alcuni.

La programmazione

In sala 1 sono due gli spettacoli al giorno, uno alle 18.10 e uno alle 21: in programmazione "Favolacce", il film dei fratelli D’Innocenzo vera rivelazione all’ultimo festival di Berlino dove ha conquistato il Leone d’Argento per la miglior sceneggiatura. Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie in cui il con un senso di disagio diffuso. I genitori sono frustrati dall'idea di vivere lì e non altrove, di avere (o non avere) un lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva raggiunto lo status sociale che pensavano di meritare. I figli assorbono la negatività di questo clima difendendosi e cercando di reagire come possono.

In sala 2 due sono gli spettacoli alle 17.50 e alle 21.15: gli spettacoli delle 17.50 di sabato e domenica ed entrambe le proiezioni di mercoledì 1 saranno in versione originale francese con sottotitoli italiani. Verrà infatti proiettato "I miserabili di Ladj Ly", premio della giuria al Festival di Cannes. Montfermeil, periferia di Parigi. L'agente Ruiz prende servizio nella squadra mobile di polizia; gli bastano poche ore per fare esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le gang locali e tra gang e forze dell'ordine, per controllare e dettare legge sul territorio. Quello stesso giorno, il furto di un cucciolo di leone innesca una caccia all'uomo che mette tutti contro tutti.

Infine in sala 3, sempre con due spettacoli giornalieri alle 17.30 e alle 21, gli spettacoli delle 21 di sabato e domenica ed entrambi gli spettacoli di martedì 30 saranno in versione originale coreana con sottotitoli italiani, arriva "Memorie di un assassino – Memories of murder" di Bong Joon-ho, già pluripremiato agli Oscar per il capolavoro Parasite. In Memorie di un assassino il cadavere di una ragazza violentata scatena le indagini dell'inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si susseguono, lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l'intera regione nel terrore e un ispettore arriva da Seoul per fare luce sul mistero.

Dante a Mestre

Il Dante prosegue la programmazione con "In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon" di Tyler Nilson. Due spettacoli al giorno alle 17 e 21, entrambi gli spettacoli di mercoledì 1 saranno in versione originale inglese con sottotitoli italiani. Zack, un ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. Per un caso del destino, Tyler, un burbero fuorilegge in fuga, diventa coach e amico di Zack. I due formeranno un'improbabile e irresistibile duo, riuscendo persino a convincere Eleanor, amorevole ma determinata custode di Zack, a unirsi al loro viaggio verso la Florida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrambi i cinema osserveranno un turno di riposo lunedì 29 giugno.