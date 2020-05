Riapre la biglietteria del Teatro Toniolo, giornate dedicate ai rimborsi

Da mercoledì 3 giugno la biglietteria del Teatro Toniolo riaprirà al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.30. I periodi di apertura saranno dal 3 al 5 giugno e dall'8 al 12 per informazioni, rimborso monetario limitatamente agli spettacoli previsti dal 24 febbraio al 7 marzo e assistenza attivazione voucher per gli spettacoli dall'8 marzo in poi, sospesi causa emergenza, della stagione Prosa e della stagione del Teatro Momo. Dal 15 al 19 giugno, per informazioni e rimborso monetario limitatamente agli spettacoli previsti dal 24 febbraio al 7 marzo, sospesi per causa emergenza, della stagione COMICI mentre dal 22 al 26 giugno, per informazioni e rimborsi di tutti gli altri spettacoli sospesi per causa emergenza.

L’ingresso in biglietteria avverrà in piena sicurezza con l'obbligo dell’utente di rispettare almeno un metro di distanza all'interno e nell’eventuale attesa all’esterno; accesso alla biglietteria consentito a due persone alla volta; obbligo dell’utente di indossare la mascherina (personale) e i guanti o, in alternativa, igienizzazione delle mani con i sistemi per la disinfezione posizionati all'ingresso.

L’accesso ai CRAL avverrà, invece, su appuntamento, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00/12.00, previa richiesta di prenotazione all'indirizzo teatrotoniolo@comune.venezia.it.