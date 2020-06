La Collezione Peggy Guggenheim riapre i cancelli dopo lo stop durato tredici settimane | VIDEO

Da oggi, martedì 2 giugno, la Collezione Peggy Guggenheim riapre le porte al pubblico dopo tredici settimane di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Dalla comunicazione della notizia, in poco più di 48 ore, 400 persone - numero massimo di accessi consentito nell’arco della giornata - hanno prenotato l’ingresso, oggi gratuito.

La direttrice Karole P. B. Vail e lo staff hanno accolto personalmente i visitatori all’apertura dei cancelli: «Ringrazio il nostro pubblico, veneziani e veneti, che oggi sono al museo, per il loro entusiasmo e affetto - dichiara la direttrice - questa ventata di energia e ottimismo sono un ottimo punto di partenza per ricominciare insieme. Abbiamo bisogno di bellezza, d’ispirazione, di respirare arte e cultura».

Sono quasi 2 milioni di euro le perdite stimate della Collezione che, da oggi, è pronta a ripartire: le norme di sicurezza sanitaria verranno garantite e le entrate saranno contingentate per un massimo di circa 400 persone al giorno: «È obbligatorio l’uso di mascherina sia per i visitatori che per il personale museale, nel rispetto della distanza di almeno un metro. Prevediamo un percorso di visita a senso unico, una continua sanificazione degli spazi, il collocamento di dispenser igienizzanti in molteplici punti del museo» conclude la direttrice.

Presente alla riapertura anche Paola Mar, assessore al Turismo: «Siamo felici di vedere molte famiglie arrivare qui per riscoprire la passione e la bellezza dell’arte. Da sempre la cultura è il motore della nostra città, questo è un luogo di incontro e di emozioni».

Nel corso del mese di giugno, il museo sarà aperto nei fine settimana - il sabato e la domenica - dalle 10 alle 18. Si potrà accedere con ingressi a fasce orarie. Si consiglia la prenotazione online, attiva sul sito del museo.