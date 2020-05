Riaprono le boutiques e i negozi di Piazza San Marco e Area Marciana

Dopo 69 giorni di lockdown, quasi 10 settimane consecutive di stop forzato, si riparte: oltre 20 tra gioiellerie e boutiques di Associazione Piazza San Marco, riaprono, domani, lunedì 18 maggio, tra Piazza San Marco, Calle Larga XXII Marzo e tutta l'Area Marciana. Molti altri se ne aggiungeranno dal 1 giugno.

Le boutiques delle grandi griffe, come Cartier, Chanel, Liviana Conti, Louis Vuitton, Max Mara, Pomellato, Salvatore Ferragamo, Tiffany & Co, Tods, e le gioiellerie storiche della Piazza come le gioiellerie Salvadori, boutique Rolex, Panerai, Tokatzian, Vesco e Audemars Piguet Boutique, o negozi come Ottica Mantovani, Officina Bernardi, Pelletteria Pagan, così come la Galleria d’Arte Contini, si preparano ad accogliere i propri clienti già da lunedì 18 maggio, nel rispetto delle linee di indirizzo della Regione del Veneto per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, senza dimenticare la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le boutique Prada e Dolce & Gabbana, così come Roberto Coin Boutique, apriranno lunedì 1 giugno.

Molti hotel soci di Associazione Piazza San Marco riapriranno a luglio come il Gritti Palace e l’Hotel Danieli, mentre riparte per primo lo storico Hotel Saturnia & International che riaprirà al pubblico in settimana. Osteria contemporanea e Ristorante stellato di Venissa contano di riaprire lunedì 1 giugno. I bar e Gran caffè di Piazza San Marco, come Caffè Florian, Gran Caffè Lavena, Grancaffè Quadri e Gran Caffe Chioggia, rimangono al momento ancora chiusi, ma riapriranno al più presto, come Caffè Gelateria Al Todaro che riaprirà il prossimo fine settimana. È grande la voglia di ripartire e di ritornare a una certa normalità, nonostante le grandi incertezze e la piena consapevolezza che si ritornerà a lavorare con ritmi molto diversi da quelli conosciuti prima dell’emergenza sanitaria. Associazione Piazza San Marco è al lavoro su numerosi progetti con l’obiettivo principale di far rivivere la Piazza e l’Area Marciana ai veneziani e ai turisti di prossimità che si spera possano arrivare nelle prossime settimane a godere di una Venezia magica e silenziosa.