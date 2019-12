Cuori di cioccolato nelle piazze per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre presso le piazze di Mestre e Venezia, insieme ad altre 3.000 in tutta Italia, sarà possibile ricevere il cuore di cioccolato della fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. I cuori, in versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotto, sono prodotti da Caffarel in esclusiva per Telethon e verranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Con 5 euro sarà anche possibile richiedere la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente. Ogni confezione avrà all'interno una cartolina di ringraziamento da parte di Telethon, che quest'anno compie 30 anni di attività, e un invito a compilare un form sul sito per ricevere in omaggio un planner personalizzabile.

Per scoprire l'elenco dei punti di raccolta dei cuori di cioccolato si può consultare il sito di Telethon. Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il cuore di cioccolato direttamente allo shop online sito di fondazione Telethon.

È anche possibile partecipare in prima persona alla campagna come volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it .