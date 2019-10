Davide Mengacci registra due puntate di "Ricette all'italiana" a Jesolo

Jesolo si mette in vetrina a "Ricette all’Italiana". La nota trasmissione televisiva di Rete 4, condotta da Davide Mengacci e Anna Moroni che va alla ricerca delle buone ricette della cucina italiana torna nella cittadina balneare veneziana. È infatti la terza volta che le telecamere del programma accendono i riflettori su Jesolo, e la troupe sarà in città per tutta la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, per la registrazione di due puntate con la presenza dell’inviata Annabruna Di Iorio, già miss Abruzzo 2017.

Eccellenze jesolane

Un modo per fare emergere quelle eccellenze della zona, legate all’enogastronomia, ai prodotti, alla bellezza del territorio, che fanno di Jesolo una realtà da vivere non solo nei periodi canonici dell’estate. «La nostra città viene scelta ancora una volta per le sue peculiarità ambientali, territoriali ed enogastronomiche, a riprova del fatto che è una località che può vivere al di fuori della sola stagione estiva. - è il commento del sindaco, Valerio Zoggia - Ci sono infatti molte opportunità per un turismo all’aria aperta, più lento e attento all’ambiente, su cui questa amministrazione sta lavorando per incrementarne le potenzialità. L’attenzione che ci viene data da "Ricette all’Italiana" e dalla sua vetrina televisiva ci permette di raggiungere un pubblico specifico interessato a questo tipo di opportunità turistiche».

Telecamere a Jesolo

Le telecamere mostreranno, in particolare, la bellezza senza uguali delle valli da pesca e della Laguna Nord di Venezia, patrimonio Unesco. Ma anche le coltivazioni di questo territorio legato ad una cultura contadina sempre molto preziosa, per arrivare alla realizzazione di alcune ricette. La messa in onda fra circa un mese.