Nuova viabilità Porto Marghera: pronti 650mila euro per riconfigurare il binario della Linea Petroli

Pronti 650mila euro per la riconfigurazione della Linea Petroli a Porto Marghera. SI tratta di un intervento propeduetico alla realizzazione della nuova viabilità, che prevede la riorganizzazione del tratto della Regionale 11 tra Fincantieri e via dell'Industrie con una rotatoria a raso e un nuovo sovrappasso collegato a via Torino. Nello specifico, la deviazione del binario sarà necessaria per garantire la piena funzionalità della rotatoria, che così potrà resa indipendente dal transito dei convogli ferroviari.

Intervento funzionale

«Questo intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - è propedeutico alla realizzazione della nuova "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera" che questa amministrazione ha approvato nel novembre dello scorso anno e che prevede un importo complessivo di 16.950.000 euro, la demolizione di entrambe le rampe esistenti 'da' e 'per' via Torino, il transito dell'asse principale della SR11 a 2+2 corsie in viadotto al di sopra della nuova rotatoria di collegamento alla zona industriale di Porto Marghera, noché la realizzazione di una seconda rotatoria sopraelevata e la creazione di una rampa di discesa per il collegamento diretto per Venezia».

«Risposta concreta al territorio»

Il progetto approvato a fine anno prevede anche la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra le due rotatorie e la realizzazione di una rampa a senso unico a raso per il collegamento Venezia-rotatoria a raso. «Tutti interventi - conclude Zaccariotto - che andranno quindi a dare una risposta concreta al territorio della terraferma veneziana ponendosi come obiettivo la connessione funzionale del tessuto insediativo a nord e sud della SR11 permettendo un collegamento diretto tra Mestre e Marghera, la separazione funzionale di flussi viari aventi caratteristiche diverse (traffico urbano da traffico industriale) e il recupero della piena funzionalità viaria del cavalcavia di via Torino».

