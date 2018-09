Mira, rifiuti abbandonati in via Foscara: intervento dei Rangers d'Italia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Continua la collaborazione con il Comune di Mira dove il nucleo operativo dei Rangers D’Italia investiti da un’apposita convenzione, sta rincorrendo chi deturpa il nostro ambiente. Il nuovo accertamento di rifiuti provenienti da attività svolta prevalentemente in edilizia questa volta si sposta in Via Foscara dove gli agenti hanno rinvenuto in un’area di circa cinquanta metri quadrati rifiuti pericolosi.

L’intervento e i precedenti

Accertata la possibile natura dei rifiuti sparsi su suolo verde, abbiamo constatato, visto il cambiamento della zona di abbandono, come la nostra presenza sul territorio abbia dato non poco fastidio a chi abitualmente abbandona i rifiuti. Possiamo notare un calo di abbandoni con riferimento al passato ma la guardia deve rimanere molto alta. Grazie alla collaborazione in atto con il Comune di Mira e all’assessore all’ambiente Maurizio Barberini cui teniamo un costante contatto operativo riusciamo sempre più circoscrivere di attenzione le zone ritenute più calde (per esempio l’area dell’Idrovia sulla Romea in primo piano).

L’ascolto di cittadini e pescatori locali

Continuiamo a ringraziare quanti cittadini e soprattutto pescatori sportivi continuano a segnalarci movimenti sospetti di mezzi o imbarcazioni che grazie al calare delle tenebre approfittano per abbandonare i rifiuti o come accaduto l’altra notte, con lo scarico di molluschi bivalvi prontamente sequestrati dagli agenti del nostro nucleo operativo ittico. Molte volte, grazie alle segnalazioni, riusciamo ad intervenire con sollecitudine raccogliendo possibili indizi che potrebbero farci comprendere chi possa essere il colpevole".