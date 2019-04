La raccolta dei rifiuti porta a porta arriva anche a Burano e Mazzorbo

Il 16 aprile parte la raccolta dei rifiuti nella modalità porta a porta anche a Burano e Mazzorbo. «È giusto che tutti residenti o visitatori che siano, abbiano le stesse opportunità, compresi coloro che abitano nelle isole - dice l'assessore all'urbanistica del Comune, Massimiliano De Martin -. Per questo motivo - dice l'assessore - a breve introdurremo il porta a porta anche a Murano. La nostra è una politica ambientale che guarda non solo all'igiene pubblica, ma anche a favorire l'aumento del tasso di riciclo degli scarti, in un'ottica di economia circolare. Con l'introduzione del porta a porta in centro storico a fine 2018 le richieste di derattizzazione sono diminuite di quasi un terzo e il tasso di differenziata appare in miglioramento».

Come funziona

Il modello di raccolta sarà lo stesso avviato in precedenza nei sestieri del centro storico: i cittadini potranno aspettare direttamente che il netturbino suoni il campanello di casa tra le 8.30 e le 12 circa (da lunedì a sabato, festivi esclusi) e ritiri i sacchetti con il rifiuto residuo e la differenziata del giorno, oppure potranno conferirli nei punti di raccolta da lunedì a sabato, dalle 6.30 alle 8.30, secondo il seguente calendario: lunedì, mercoledì, venerdì cartone e Tetrapak; martedì, giovedì e sabato vetro, plastica, lattine e metalli; dal lunedì al sabato rifiuto residuo. Le barche di Veritas dove i cittadini potranno personalmente portare i rifiuti stazioneranno, tra le 6.30 e le 8.30, in fondamenta Santa Caterina, in fondamenta dei Squeri e in fondamenta Pizzo (all'incrocio con rio terà Pizzo).

Info

Il primo giorno del nuovo sistema di raccolta il personale Veritas sarà presente per dare informazioni ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Dopo un periodo iniziale di tolleranza, scatteranno le multe per chi non rispetta le nuove regole, con sanzioni che partiranno da 167 euro. In questi giorni intanto la novità è stata illustrata alla cittadinanza con un pieghevole in italiano e uno in inglese con indicate tutte le istruzioni per non incorrere in errori.

“Scoasse”

Alla campagna di comunicazione messa in atto da Veritas si aggiunge l'app “Scoasse” che, da quando è entrata in funzione nel maggio scorso, è stata scaricata già da migliaia utenti. L'applicazione, che propone due 'percorsi' differenziati, uno per i residenti (in italiano) e l'altro per gli ospiti (in inglese), consente, una volta geolocalizzata la posizione dell'utente, di visualizzare immediatamente sulla mappa della città la posizione e gli orari dei punti di raccolta dei rifiuti, di quelli di distribuzione dei sacchetti di carta per la differenziata e per la raccolta dell'olio da cucina usato, dell’ecocentro e dell’ecomobile, delle fontane, dei bagni pubblici e dei punti di sosta turistici. Tra i servizi una guida alla differenziata per imparare a smaltire i rifiuti in modo corretto.