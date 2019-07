Impianto di Malamocco, nessuna criticità: «Le acque del Lido sono balneabili»

«Il depuratore di Malamocco, gestito da Veritas, non presenta nessun problema ai propri cicli di depurazione né agli scarichi». Rassicurano Veritas e l'assessore alle Partecipate Michele Zuin. «Siamo bandiera blu anche quest’anno. Gli indici di qualità delle acque del Lido conferma che sono balneabili e di buona qualità».

La falla riparata

Riparata la conduttura proveniente da Fusina. Quello di Malamocco è un depuratore che funziona tutto l’anno e si occupa di trattare tutti i reflui del Lido. «Per ciò che concerne la riparazione del giunto di trasmissione della tubazione che proviene dall’impianto di Fusina e che, transitando dal Lido, raggiunge il golfo di Venezia per un totale di 16 chilometri di distanza dal depuratore di Fusina – spiega la direzione di Veritas - la società concessionaria Sifa ha completato l’istallazione del nuovo giunto lo scorso 19 luglio. In precedenza lo scarico di acqua, comunque depurata, non era attivo e era attivo invece lo scarico in laguna. Dalla stessa data, pertanto, i reflui trattati dagli impianti di Fusina vengono di nuovo recapitati in mare, con la conseguente cessazione della necessità di usare lo scarico in laguna e con la cessazione delle parziali fuoriuscite originate dalla falla. Nei prossimi giorni avverranno verifiche e collaudi - aggiunge - per garantire la corretta tenuta del giunto e il completamento dell’intervento, e solo successivamente si provvederà allo smobilizzo del cantiere e delle protezioni installate a tutela dei bagnanti nell’area antistante il murazzo, secondo le prescrizioni ricevute dalle autorità competenti».