Asili, manutenzioni in vista per i nidi Girasole e Cappuccetto Rosso di Marghera

I sopralluoghi di lunedì agli asili nido Girasole, in piazzale Sirtori 6/1, e Cappuccetto Rosso, in via Rossetti 4, a Marghera, mettono in luce i lavori di manutenzione necessari.

La visita

L'assessore alle Politiche educative Paolo Romor sul posto, assieme a uno degli operai neo-assunti dal Comune di Venezia per occuparsi proprio dei piccoli lavori nelle scuole comunali. Interventi di falegnameria, riparazione delle cerniere degli armadietti, sistemazione di mensole e così via: questa la tipologia di lavori che verranno eseguiti dalla squadra a cui, a breve, si aggiungerà un secondo operaio.

Altri lavori

A fine 2018 un altro nido aveva riaperto i battenti dopo i lavori di ampliamento dello stabile: il Pollicino di via Penello a Mestre. Gli spazi della struttura, erano insufficienti a ospitare i 30 bambini che lo frequentano, perciò è stata utilizzata una stanza libera della vicina scuola primaria “Arnaldo Fusinato”, dove è stato possibile ricavare, oltre al dormitorio, anche nuovi servizi igienici.