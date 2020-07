Riprendono le visite guidate alla Collezione Peggy Guggenheim

Tornano le visite guidate alla Collezione Peggy Guggenheim al di fuori del consueto orario di apertura. Tali visite saranno di nuovo possibili per gruppi di massimo cinque persone nelle giornate di sabato e domenica dalle 9.00 alle 10.00. Per partecipare è necessario prenotare l'intero turno di ingresso almeno quattro giorni lavorativi prima della data della visita scrivendo una mail a prenotazioni@guggenheim-venice.it.

Le visite guidate saranno effettuate a ingressi scaglionati e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento del Covid-19 e condotte da operatori didattici del museo in diverse lingue.



Oltre alle sale di Palazzo Venier dei Leoni e ai capolavori in esse custoditi dei grandi esponenti delle avanguardie del XX secolo, da Umberto Boccioni, ad Alexander Calder, Salvador Dalì, Marcel Duchamp, Max Ernst, Leonor Fini, Alberto Giacometti, Grace Hartigan, René Magritte, Pablo Picasso, Jackson Pollock, solo per citarne alcuni, le visite sono anche focalizzate sulle opere della Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, che annoverano tra gli altri i nomi di artisti come Afro Basaldella, Alberto Burri, Lucio Fontana, Frank Stella, Andy Warhol, nonché sulle sculture custodite nel giardino del museo, creazioni di Jean Hans Arp, Jenny Holzer, Henry Moore, Anish Kapoor, e molti altri.