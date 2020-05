Air France - Klm riprende i voli da Venezia per Parigi e Amsterdam

Il gruppo Air France-KLM riattiva i voli dall'aeroporto di Venezia a partire dal 1° giugno: il programma, riferisce la compagnia, è riprendere gradualmente i collegamenti e, entro la fine del mese, connettere tutti i giorni il Marco Polo sia a Parigi Charles de Gaulles che ad Amsterdam Schiphol. «Ritornare a volare a Venezia è motivo di grande orgoglio - commenta il direttore Stefan Vanovermeir -. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica». Per Enrico Marchi, presidente della società Save, che gestisce lo scalo, «la riattivazione di questi voli è di particolare rilevanza perché segna per l’aeroporto di Venezia il riavvio del traffico internazionale su due importanti hub europei, e apre il nostro territorio all’accoglienza di ritrovati flussi di visitatori».

Voli da Venezia

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno:

2 voli la prima settimana di giugno

3 voli la seconda settimana di giugno

5 voli la terza settimana di giugno

7 voli la quarta settimana di giugno

Misure sanitarie

La compagnia ha riepilogato tutte le misure di sicurezza che saranno adottate: mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell'aria costituito da filtri anti particolato HEPA, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici.