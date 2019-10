"Ripuliamo le spiagge": il progetto di sensibilizzazione del territorio arriva a Jesolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il tour per sensibilizzare sul futuro dei litorali italiani, avviato all’inizio di settembre e che si concluderà a metà ottobre, sbarcherà sabato 12 a Jesolo e coinvolgerà il supermercato Ipertosano e tutti i cittadini volontari che vorranno partecipare attivamente.

L'iniziativa

L’iniziativa si svolgerà in due momenti: di mattina, alle ore 10, alla spiaggia del Faro e di pomeriggio, alle 15, alla spiaggia del Mort. In entrambi verrà allestito un punto ristoro. Tutti i cittadini e gli studenti sono invitati a partecipare attivamente. L’emergenza dell’inquinamento da rifiuti in mare ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale. Un problema che riguarda da vicino anche il nostro “piccolo” Mar Mediterraneo. Un mare che sostituisce meno dell’1% della superficie di mari e oceani del Pianeta e, nonostante sia uno dei 25 hot spot della biodiversità mondiale, è anche la sesta area di accumulo di rifiuti al mondo.

Le indagini

Secondo l’indagine Beach litter di Legambiente, su 93 spiagge monitorate sono stati trovati una media di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. L’81% è rappresentato dalla plastica (784 rifiuti ogni 100 metri), seguita da vetro/ceramica (7%), metallo (4%) e carta e cartone (3%). Questi numeri testimoniano l’importanza della lotta all’utilizzo e alla dispersione nell’ambiente della plastica monouso. Proprio in quest’ottica nasce il progetto “Ripuliamo le spiagge”.

Progetto sociale

«Il Gruppo Tosano da sempre è sensibile ai temi di carattere sociale» sottolinea il titolare Anerio Tosano. «Per questo abbiamo appoggiato subito l’iniziativa lanciata da Végé e da Legambiente e ci auguriamo che anche i cittadini si sentano coinvolti e partecipino numerosi». «Al diffondersi di un mare di plastica, Gruppo VéGé risponde con il progetto “Ripuliamo le Spiagge” e si mette in prima linea, insieme ai suoi collaboratori, promuovendo stili di consumo sostenibili», spiega Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé. «Inoltre si impegna all’interno dei punti vendita ad accelerare i tempi della programmata rimozione dagli scaffali delle stoviglie usa-e-getta, dismettendo definitivamente tutte le stoviglie in plastica monouso entro il 30 giugno 2020, quindi in netto anticipo rispetto all’entrata in vigore della legge che impone la loro rimozione dagli scaffali nel 2021». «Il coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori è un passo fondamentale nel contrasto all’emergenza mondiale dei rifiuti in mare» dichiara Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente. «Grazie a campagne di pulizia come questa, tutti possono fare un gesto concreto per l’ambiente. Al contempo, l’obiettivo è quello di prevenire l’arrivo dei rifiuti in mare e sulle spiagge, cambiando i nostri stili di vita e di consumo, quotidianamente. Il protagonismo e la responsabilità dei cittadini, insieme alle politiche dei governi nazionale e locali, delle imprese e dell’industria possono fare davvero la differenza nel ridurre i rifiuti, gestirli correttamente con l’economia circolare e arginare un fenomeno devastante per l’ecosistema marino, i suoi abitanti e l’economia del turismo».

Il contributo di tutti è fondamentale, per questo la richiesta è rivolta anche ai cittadini, che potranno contribuire a ripulire gli arenili dai rifiuti evitando che entrino in mare.