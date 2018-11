Jesolo e Mira battono cassa per ottenere le risorse destinate ai Comuni della Gronda

Jesolo e Mira chiamano Roma. I Comuni hanno chiesto attraverso una lettera indirizzata al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la convocazione del Comitatone, per stabilire il riparto delle risorse contenute nella Legge Speciale a favore dei comuni della Gronda Lagunare. Jesolo e Mira infatti rappresentano all'Interno del Comitatone gli otto comuni della gronda.

La richiesta

«Circa un anno fa - spiegano il sindaco jesolano Valerio Zoggia e quello di Mira, Marco Dori - i Comuni della gronda sono stati inseriti tra i beneficiari delle risorse per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la cosiddetta Legge Speciale. Un risultato storico, in favore di tutti i comuni che compongono il Comitatone. Una quota di questi stanziamenti è destinata proprio ai comuni di Gronda, ma, cita la legge, previa ripartizione stabilita dallo stesso Comitatone. Per questo abbiamo scritto al ministro Toninelli. Serve quindi un ultimo passaggio, fondamentale, per poter finalmente portare a termine quanto iniziato un anno fa e permettere ai territori di gronda di attivarsi a favore del territorio lagunare».

Emendamento

«Maggiori risorse per la salvaguardia della laguna di Venezia e un raddoppio dei fondi a disposizione dei Comuni della gronda». È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio a firma della deputata veneziana Sara Moretto del Partito Democratico, che sarà votato in settimana in Commissione Bilancio della Camera. Il testo prevede un incremento dai 40 milioni complessivi oggi a bilancio a un totale di 80 milioni, portando a 60 milioni il finanziamento per Venezia e a 20 milioni quello per i comuni della gronda (Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d’Altino, Jesolo e Musile di Piave), per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Aumento delle risorse

«Lo scorso anno, con un emendamento a mia firma - scrive Moretto - per la prima volta in assoluto erano state stanziate risorse per i Comuni della gronda, in un’ottica di salvaguardia della laguna ad ampio raggio. All'epoca abbiamo di fatto inaugurato un principio innovativo che vede l'intero territorio, e non solo la città di Venezia, responsabile della tutela dell'ambiente lagunare. Ora, con questo mio nuovo emendamento, voglio che sia confermato questo principio garantendo maggiori risorse. Trovo inaccettabile che i fondi assegnati siano bloccati dall'inadempienza del governo, che non ha ancora convocato il Comitato interministeriale. Sono stata informata di una lettera ufficiale inviata dai sindaci referenti. Mi unisco alla loro richiesta».