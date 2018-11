Ristorante Venexian: «Con il camion carico di pesce sequestrato non c'entriamo » | VIDEO

Porte aperte martedì al Venexian, il ristorante di Mirano in via San Silvestro che la scorsa settimana aveva chiuso i battenti per tre giorni, il tempo di portare a termine alcune prescrizioni della Ulss3. Con un accesso straordinario alla cucina assistiamo alla preparazione di alcuni piatti tipici di pesce e verdure. «È una riapertura a pieno regime - spiega Francesco il titolare - per un ristorante che qui è conosciuto ed è in piedi da 10 anni per la qualità, il servizio e anche per la posizione vicina all'autostrada. Lavoriamo con clienti provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli». E a proposito del controllo sanitario il titolare precisa: «Abbiamo avuto uno stop di 3 giorni ma venerdì eravamo già operativi, non abbiamo avuto grossi problemi. Sfido chiunque ad affermare un nostro presunto coinvolgimento con la vicenda del sequestro del camion carico di pesce in Romea».