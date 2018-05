Impianti e illuminazione, stanziati 100mila euro per il centro sportivo di Sant'Erasmo

La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di fondi per opere di ristrutturazione del centro sportivo dell'isola di Sant'Erasmo. Si tratta di lavori per un importo complessivo di 100mila euro che prevedono, tra le altre cose, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario con l’installazione di una nuova caldaia, la sostituzione degli scuri, la sistemazione di una parte del tetto e la revisione di tutti i fari del campo da calcio, così da consentire la disputa di partite in notturna.

Investimenti sulle isole

L'intervento, secondo l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto e il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa “Marta”, permetterà di "migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti" e di dare un "segnale di attenzione a tutti coloro che usano queste strutture per l’attività sportiva ma anche come luogo per socializzare". In questi giorni è stato annunciato inoltre l'investimento di 80mila euro per gli impianti sportivi di Murano.