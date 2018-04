In Comune Cgil e Uil fanno il pieno di seggi, fanalino di coda la Cisl. Diccap dimezzato

Cambiano i rapporti di forza tra le rappresentanze sindacali all'interno del Comune di Venezia, dove in questi anni si è fatto un gran discutere, prima sotto l'amministrazione del commissario straordinario, Vittorio Zappalorto, poi sotto quella di Luigi Brugnaro, di nuove strutturazioni del lavoro e di fondi integrativi. Se nel 2015 era stato il Diccap a fare il pieno di preferenze, in una fase storica in cui erano molto attivi specie per quanto riguarda l'organizzazione della polizia locale e il fondo integrativo per i dipendenti, nel 2018 (con l'affluenza più alta nella storia, 74,16%) sono Uil e Cgil a mettere a segno le performance migliori, conquistando, praticamente appaiate, il maggior numero di seggi: 10 per ciascuna lista.

I risultati

La Uil Fpl ha raccolto 563 voti, mentre la Fp Cgil si è fermata a 4 "lunghezze" (559). Entrambe migliorano la performance percentuale: la Cisl passa dal 22,6% del 2015 al 27,7% del 2018 e la Fp Cgil dal 17,1 al 27,5% (un aumento sensibile, di 10 punti percentuali). Scenario molto diverso per un'altra sigla finita sotto ai riflettori negli ultimi mesi: la Cisl Funzione Pubblica, che ha firmato in solitaria l'intesa con il Comune sulla parte economica del contratto decentrato e ha goduto di ripetuti "endorsement" più o meno espliciti da parte del sindaco, Luigi Brugnaro.

Cisl e Diccap

E' stato il sindacato meno votato (161 voti, 3 seggi), peggiorando la percentuale finale di 5 punti: nel 2015 aveva il 12,6% (5 seggi), ora ha il 7,9%. Negativo anche il risultato per il Diccap, che nel 2015 aveva fatto il pieno (24,3% di preferenze e 10 seggi) e ora invece si ferma in terza posizione con il 15,3% e 5 seggi. A seguire i Cobas (12,6%, 4 seggi), Csa (9%, 3 seggi) e, come detto, la Cisl.