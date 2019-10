«Espropriati della piazza, la rivogliamo per viverla»

Parte dalla riunione del comitato per il ritorno a piazza San Marco, giovedì sera in Scoleta dei Calegheri a San Tomà, la lista delle iniziative per «riappropriarsi» del cuore della città: il gioco, il canto, la musica, il teatro, il liston (passeggiata), la scienza, l'arte, e la politica. Tutto ciò che esalta le relazioni. La richiesta è quella di superare il decreto Maroni per gestione della sicurezza e «rivedere la possibilità di utilizzo della piazza per manifestazioni sociali che non siano per forza commerciali, cioè soggette al pagamento di biglietti - dice Giovanni Leone, portavoce del comitato -. Le norme per la gestione di questo spazio sono quelle del Regolamento di polizia e sicurezza urbana e questo nega la qualità della vita veneziana. Ci siamo resi conto, dall'impossibilità di concludere la manifestazione contro le grandi navi a piazza San Marco, l'8 giugno scorso, che siamo stati espropriati - dice -. La piazza non è più della vita civica. Ma il tessuto veneziano resta vivo se è tenuto insieme dalla socialità, dalle relazioni e dalle tradizioni. Vogliamo - conclude - tornare a indossare piazza San Marco come un abito».