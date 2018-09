La Riviera del Brenta sbarca su Rai Uno: speciale su ville, tradizioni e bellezze

"Paesi che Vai..." arriva sulla riviera del Brenta. Livio Leonardi, ideatore, autore e conduttore del programma di Rai Uno, domenica mattina alle 9.40 porterà i telespettatori alla scoperta di un territorio suggestivo e ricco di antiche dimore patrizie, e per il quale si è parlato di candidatura Unesco. Proprio qui le più importanti famiglie veneziane tra il Cinquecento e il Settecento fecero costruire ville e palazzi sfarzosi dovetrascorrere i mesi della “villeggiatura”, secondo un uso aristocratico allora di gran moda.

Le ville patrizie

Progettate da grandi architetti e decorate da celebri pittori, queste ville hanno ospitato re, zar, imperatori, diventando delle vere e proprie corti frequentate da poeti, scrittori, musicisti, che in tempi diversi hanno testimoniato la vivacità e anche le “strane usanze”, come le chiamava il grande commediografo Carlo Goldoni, della vita “in villa”.

Le grandi famiglie aristocratiche

Domenica Livio Leonardi approfondirà quindi le storie di alcune di quelle famiglie, visitando i luoghi dove Casanova ha vissuto alcune delle sue relazioni amorose, e parlerà di balli, mascherate, feste, delle tante “delizie”, come si diceva allora, che hanno allietato l’intera riviera. Il conduttore entrerà anche nelle tradizioni agricole della zona e nell’allevamento di un animale da cortile tipico di queste parti, l’oca. Non mancheranno accenni alle tradizioni culinarie e alle ricette tramandate di padre in figlio.