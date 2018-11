Drappo rosso sulle facciate dei Municipi: Comuni della Riviera contro la violenza sulle donne

Riviera del Brenta unita in vista della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. Mira, Dolo, Camponogara, Fiesso D'artico, Stra, Pianiga, Fossò, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore e Vigonovo, dal 16 al 26 novembre nella facciata di ogni Municipio terranno esposti dei drappi rossi. «La scelta di partecipare in modo unitario a questa giornata è il primo messaggio di un lavoro che si sta svolgendo nella Riviera del Brenta sulle pari opportunità», spiegano l’assessore alle Politiche Sociali Chiara Poppi e l’assessore alle Politiche Educative Elena Tessari di Mira. I dieci Comuni hanno deciso di lavorare assieme per cercare di portare nei territori la tematica delle pari opportunità, anche come forma di contrasto alle derive violente: la presentazione del progetto avverrà venerdì 23 novembre alle 20.30 all'auditorium di Oriago, con la presenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni e testimonianze di alcune donne. Da ricordare che a Mira è aperto lo sportello di un centro Antiviolenza a servizio di tutte le donne della Riviera del Brenta.