Saldi a Spinea, la notte gialla fa centro: festa per 40 mila

Prima sera di saldi a Spinea ieri, sabato 6 luglio, ed è «un successo di squadra», secondo i commercianti. Scansato il temporale, che a metà serata sembrava poter raggiungere la città, la notte gialla 2019 «si conferma una delle più partecipate, delle più vivaci e delle più colorate notti nel Miranese di Confcommercio», che parla di 40 mila visitatori attestati.

È giallo

Protagoniste quest’anno in particolare le scuole di ballo, che per tutta la serata hanno animato ogni angolo di Spinea, anche quando, verso le 22, sembrava che la pioggia potesse guastare la festa, proseguita invece senza intoppi fin oltre la mezzanotte. Merito anche dello speciale concorso per votare la scuola di ballo più apprezzata, che alla fine verrà premiata (ultimato il conteggio delle tante cartoline raccolte) con un contributo in denaro stanziato dai commerciati. Buona, e non solo per i saldi, l’affluenza nei negozi, soprattutto quelli che si sono resi più protagonisti anche negli allestimenti (ovviamente con il giallo a farla da padrone), organizzando intrattenimento, musica, style contest e sfilate di moda e il ricco percorso enogastronomico, che fin dalle 19.30 ha attirato diversi visitatori con molte specialità, anche fuori menù.

Scuola di ballo

Una festa a cui ha partecipato anche il nuovo sindaco Martina Vesnaver che, di giallo vestita, ha passato in rassegna stand, negozi e punti di animazione, con i rappresentanti di Confcommercio e del gruppo di commercianti locali. «Anche quest'anno un successo – tira le fila Patrizia Vianello, delegata di Confcommercio a Spinea – abbiamo potuto apprezzare parecchia gente in strada fin dalle prime ore. Per fortuna non ha piovuto e quindi ha avuto un senso addobbare le vetrine presentando una Spinea interamente vestita di giallo. Via Roma trasformata per una sera in una grande scuola di ballo sotto le stelle è qualcosa di straordinario che ha ricevuto molti apprezzamenti». Indispensabile anche in questa edizione il contributo delle forze dell’ordine, della Croce Gialla e del gruppo comunale di protezione civile per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza, all’assistenza alle persone e alle deviazioni del traffico.