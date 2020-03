Verso il Salone Nautico 2020 “SciVoga”: montagna e mare legati dai due sport più iconici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si prepara al via la prima edizione di SciVoga che si terrà il 22 marzo prossimo nella cornice delle Dolomiti di Falcade e il 6 giugno all’Arsenale durante il Salone Nautico di Venezia.

«SciVoga – sottolinea lo Yacht Club Venezia, che organizza la manifestazione – si propone di riunire la tradizione dell’amore per lo sci e per la voga veneta che da sempre accomuna veneziani e veneti: le Dolomiti e la Laguna saranno il palcoscenico di una manifestazione che coinvolgerà giovani e meno giovani in nome dello sport e della convivialità tipica della Serenissima. L’obiettivo è rivolgersi alla comunità veneziana e internazionale per dar vita a una nuova opportunità di riscoperta del territorio e di una memoria marinaresca che è tuttora una parte importante nella storia della città lagunare». SciVoga si avvale del patrocinio e supporto del Comune di Venezia e di Vela SpA, in collaborazione con la Remiera Casteo, con il Comitato Provinciale Fisi di Venezia e gli sponsor Fonte Azzurrina, Alilaguna, Energia Pura e Mure a Dritta, Donelli Group e Massimiliano Schiavon Art Team.

Programma SciVoga

L’evento si svolgerà a Falcade (BL) nelle date di sabato 21 marzo (allenamento) e domenica 22 marzo 2020 (gara) e sabato 6 giugno 2020 presso l’Arsenale di Venezia durante il Salone Nautico. All’evento potranno partecipare donne e uomini, ragazzi e ragazze, in equipaggi costituiti da 2 persone. Unico requisito richiesto è aver compiuto i 12 anni di età. Per partecipare alla Combinata Trofeo Challenge SciVoga, gli equipaggi dovranno partecipare sia alla gara di Slalom Gigante sia alla regata di Slalom Gigante di Voga alla Veneta.

Gara di Sci – domenica 22 marzo 2020

La gara si svolgerà sulla pista “Le Coste”, in località Passo S. Pellegrino “Cima Uomo” – Falcade (BL) e comporterà un dislivello 261 metri. Il sorteggio dei numeri di partenza verrà fatto per categorie ed al primo concorrente sarà dato il via alle ore 9.

Regata di Voga – sabato 6 giugno 2020

Gli equipaggi, di 2 partecipanti, gareggeranno in una regata a due remi con due vogatori di Voga alla Veneta presso l’Arsenale di Venezia, in Canal de le Galeazze. Verranno utilizzate delle “mascarete”, messe a disposizione dalla Remiera Casteo, su un percorso a slalom gigante tra le boe con partenza prevista per le ore 10.