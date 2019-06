Tour nel salone nautico di Venezia: l'arte navale torna a casa | VIDEO

Barche di ogni dimensione, tradizioni, cultura, scienza, sicurezza, sostenibilità: il Salone nautico di Venezia è un po' di tutto questo. L'apertura ufficiale è mercoledì 19 giugno, mentre martedì pomeriggio si sono svolti tour e vernice con il sindaco Brugnaro e gli operatori dell'informazione: uno spettacolo all'insegna dell'opera lirica e della bellezza, grazie alla presentazione di Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, assieme al Principe Maurice, e alle esibizioni di Walter Fraccaro e Claudia Pavoni, rispettivamente tenore e soprano del Teatro La Fenice.

«Il Comune ha finanziato l'esposizione per tre anni - ha ricordato il primo cittadino - perché vogliamo che Venezia torni a parlare al mare ricordando quanto importante sia l'industria nautica. Ci saranno tanti temi interessanti che svilupperemo nei prossimi giorni: per esempio vi invito a visitare la tesa dedicata ai nostri architetti nautici che esporranno i loro progetti all'avanguardia in fatto di design e tecnologia. Anche in questo modo Venezia si mette al servizio dell'Italia ricordandole l'importanza che riveste il settore nautico».

Il tour: prima tappa il piazzale della Campanella, dove si trovano gli stand delle varie forze dell'ordine, oltre che della polizia locale, dei vigili del fuoco, del Suem 118 e della Marina militare. Da domani sarà visitabile anche il sommergibile Enrico Dandolo, con tutto il suo carico di storia. Poco distante spazio alla grande tradizione remiera lagunare, con gondole e imbarcazioni tipiche. Ci sarà la possibilità per i più piccoli di provare gratuitamente per la prima volta la voga alla veneta.

Non potevano mancare gli yacht di lusso, di ogni stazza, oltre che le tecnologie più all'avanguardia in fatto di propulsione elettrica e sicurezza. Tra le tese ci si imbatte anche nello spazio allestito dall'artista Lorenzo Quinn e nella mostra scientifica interattiva "Aquae", organizzata da Ismar, l'Istituto di scienze marine.