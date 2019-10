Samantha Cristoforetti sarà al laurea day di Ca' Foscari e al teatro Goldoni

Due appuntamenti a Venezia per Samantha Cristoforetti, celebre astronauta dell’Agenzia spaziale europea, entrambi venerdì 15 novembre. Prima sarà in piazza San Marco, ospite della cerimonia di laurea per 1.127 neo dottori triennali dell’università Ca’ Foscari che si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30. La partecipazione è promossa in coordinamento con la Fondazione Giancarlo Ligabue, che organizza anche il secondo appuntamento: uno dei suoi "Dialoghi" aperti al pubblico, che si terrà alle 17.30 al teatro Goldoni. La conferenza al Goldoni è aperta al pubblico e offerta dalla Fondazione alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

Cristoforetti è la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea. Con la missione “Futura” dell’ASI del 2014-2015 ha conseguito il record europeo di permanenza nello spazio in un singolo volo, 199 giorni (tra l'altro, ha fatto delle bellissime foto di Venzia dall'alto). Recentemente è stata anche alla guida di una missione subacquea della Nasa “Neemo 23 - Nasa Extreme Environment Mission Operations”, al comando di quattro acquanauti che vivono e lavorano nell’unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, Aquarius (19 metri sotto l’oceano Atlantico, in Florida). Astronauta ESA, militare, aviatrice, ingegnere, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, Samantha parla italiano, tedesco, inglese, francese, russo e, in previsione di una possibile nuova missione, sta imparando il cinese.

Per la Fondazione Ligabue, l'astronauta «trasmette, con la sua testimonianza e con le azioni di ogni giorno, le emozioni della ricerca, dell'esplorazione, della conoscenza». A teatro Samantha Cristoforetti presenterà anche il suo ultimo libro "Diario di un'apprendista astronauta" (La nave di Teseo): la storia di un viaggio, di una lunga preparazione tecnica e umana, di un’incredibile esperienza.

Biglietti in prelazione per gli "Amici della Fondazione Giancarlo Ligabue"; biglietti in distribuzione gratuita nei giorni precedenti alla conferenza presso il teatro Goldoni (info: 041 2705616 | sottoscrizioni: info@fondazioneligabue.it)